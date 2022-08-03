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في كاليفورنيا.. ارتفاع وفيات أكبر حريق غابات هذا الموسم إلى أربعة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 3 - أغسطس - 2022 4:57 صباحًا
حرائق الغابات في كاليفورنيا

حرائق الغابات في كاليفورنيا

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قال مسؤولون الثلاثاء إن فرق البحث عثرت على جثتين أخريين في منطقة أتى عليها حريق غابات مستعر منذ خمسة أيام في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية بالقرب من حدود ولاية أوريجون، ليرتفع عدد من فقدوا أرواحهم جراء أكبر حريق بالولاية هذا العام إلى أربعة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب شرطة مقاطعة سيسكيو بأنه عُثر على الضحيتين الأخيرتين يوم الاثنين في منزلين منفصلين على امتداد طريق سريع يمر عبر منطقة الحريق في غابة كلاماث الوطنية الواقعة على بعد 483 كيلومترا تقريبا شمال سان فرانسيسكو.

وقال مسؤولو الشرطة يوم الاثنين إن السلطات عثرت يوم الأحد على رفات شخصين آخرين، كانا يحاولان على ما يبدو الفرار من الحريق في اللحظة الأخيرة، داخل سيارة محترقة على نفس الطريق السريع. ودمر ما يعرف بحريق ماكيني أكثر من 56 ألف فدان حتى اليوم الثلاثاء.

وصدرت أوامر بإجلاء نحو ألفي ساكن منذ اندلاع الحريق يوم الجمعة.

ودمر الحريق العديد من المنازل وأُدرج ما يقرب من خمسة آلاف منزل على أنها مهددة بالنيران، لكن السلطات لم تحدد بعد حجم الخسائر في الممتلكات.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بكاليفورنيا مساء الأحد، إن الحريق بالفعل هو الأكبر الذي تشهده الولاية هذا العام، وتسببت في احتراق 52498 فدانا ولم يتم احتواء أي جزء منه.

وتسبب أكثر من عقدين من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو الأمر الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، في جعل كاليفورنيا أكثر عرضة من أي وقت مضى لحرائق الغابات. وكان عاما 2020 و2021 الأكثر دمارا على الإطلاق استنادا إلى عدد الأفدنة المحترقة.

    المصدر :
  • رويترز

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