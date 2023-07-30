الأحد 12 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
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في كندا.. مقتل 6 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة

منذ ساعتين
علم كندا

علم كندا

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أعلنت شرطة الخيالة الكندية الملكية أن ستة أشخاص لقوا حتفهم بعد تحطم طائرة صغيرة في منطقة كاناناسكيس الجبلية غربي كالجاري.

وأضافت الشرطة أن طائرة تقل خمسة ركاب وطيارا غادرت مطار سبرينجبانك بالقرب من كالجاري ليل الجمعة في طريقها إلى سالمون آرم في كولومبيا البريطانية.

وقالت الشرطة إن الاتصال بالطائرة انقطع في حوالي الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت جرينتش السبت). وبعد وقت قصير من الإبلاغ عن تأخر الطائرة أجرى سرب من سلاح الجو الملكي الكندي عملية بحث.

وقال مسؤول بالشرطة إن السرب عثر على موقع تحطم الطائرة وبحث بمساعدة فرق الإنقاذ عن ناجين، ولكن اتضح أن جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم.

وأوضح المسؤول أنه تم انتشال جميع الجثث رغم صعوبة الأمر بسبب وعورة التضاريس، مضيفا أن مجلس سلامة النقل الكندي يجري تحقيقا في الواقعة.

    المصدر :
  • رويترز

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