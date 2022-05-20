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في كوريا الجنوبية.. مقتل عامل وإصابة 9 في انفجار بمصفاة نفط

20 - مايو - 2022
انفجار بمصفاة أونسان التابعة لشركة إس أويل كورب

انفجار بمصفاة أونسان التابعة لشركة إس أويل كورب

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قال مسؤول في إدارة إطفاء أولسان في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن شخصا لقي حتفه في انفجار بمصفاة أونسان التابعة لشركة إس أويل كورب، وأصيب تسعة مساء الخميس.

وإس أويل ثالث أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية والمساهم الرئيسي فيها هو أرامكو السعودية. وتقع المصفاة، وطاقتها 669 ألف برميل يوميا، على بعد حوالي 380 كيلومترا جنوب شرقي سول.

وقالت إس أويل في إخطار إلى الجهات التنظيمية إنها أوقفت الإنتاج في وحدة الألكلة رقم 2 والعمليات ذات الصلة في مصفاة أونسان بسبب حريق.

وقال رجال الإطفاء في كوريا الجنوبية إن 9 أشخاص على الأقل أصيبوا يوم الخميس في انفجار بمصفاة لتكرير النفط في مدينة أولسان جنوب شرق البلاد.

وأفادت سلطات الإطفاء بأنها تلقت بلاغا عن الانفجار الذي وقع في مصفاة “إس-أويل” في منطقة أونسان الصناعية في المدينة الصناعية، الواقعة على بعد 414 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سيئول، في حدود الساعة 8:52 مساء.

وتم إرسال رجال الإطفاء إلى المصنع لاحتواء الحريق.

وذكرت السلطات أنها تعتقد أن الحادث وقع أثناء معالجة النفط الخام وتحويله إلى بترول.

 

 

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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