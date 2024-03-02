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في لقاء نادر.. وزيرا خارجية "سلوفاكيا وروسيا" يلتقيان في تركيا

منذ 3 دقائق
وزير خارجية سلوفاكيا

وزير خارجية سلوفاكيا

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التقى وزير خارجية سلوفاكيا يوراي بلانار مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم السبت في لقاء نادر رفيع المستوى على هامش منتدى دبلوماسي في تركيا.

سلوفاكيا هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي‭ ‬الذي يسعى لعزل روسيا.

وهذا الاجتماع هو أحد الاجتماعات القليلة التي شارك فيها مسؤولون أوروبيون وروس كبار منذ غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022، وتعرض‭ ‬الاجتماع لانتقادات من أحزاب المعارضة السلوفاكية.

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو إن اللقاء “يعد مثالا على (سياستنا الخارجية) المتوازنة ذات السيادة”.

وأضاف فيتسو أن بلانار ولافروف بحثا النتائج التي يمكن أن تحققها قمة السلام الأوكرانية في سويسرا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الجانبين ناقشا قضايا دولية، منها أوكرانيا.

وجاء في البيان “أكد الجانب الروسي استعداده لإعادة العلاقات مع سلوفاكيا على المستوى البرلماني في المجالات الثقافية والإنسانية والعسكرية”.

وفي كلمته الافتتاحية اليوم السبت، قال لافروف إن روسيا تفضل العمل مع دول مثل سلوفاكيا أو المجر التي “تعطي الأولوية” للمصالح الوطنية حتى لو كانت العضوية في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي “تمثل بعض التحديات”.

ونقلت وزارة الخارجية الروسية عن لافروف قوله “في هذا الصدد، نقدر للغاية قدرة رئيس الوزراء (روبرت) فيتسو وحكومته على إبداء رأيهم الخاص بشأن الوضع في العالم”.

    المصدر :
  • رويترز

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