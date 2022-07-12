في ليبيا.. حكومة الوحدة الوطنية تستبدل رئيس ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

قال مصدر في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الثلاثاء إن الحكومة قررت استبدال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسها مصطفى صنع الله، مؤكدا تقارير واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية.

وأصدر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارا بتعيين فرحات بن قدارة، الذي كان محافظ البنك المركزي قبل ثورة 2011 في ليبيا، محل صنع الله.

وجاء قرار تغيير صنع الله، بضغط من وزير النفط محمد عون، الذي يخوض معه منذ سنوات صراعاً على قيادة قطاع النفط في ليبيا، ويتهمه بحجب معلومات الإيرادات والإنتاج عن الحكومة، وبمخاطبته لمديري الشركات بعدم الاعتداد بمراسلات وزارة النفط، وكذلك اتهامه بالفساد وعدم الشفافية.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع النفط في ليبيا، أزمة غير مسبوقة، حيث توقف الإنتاج بشكل شبه كلّي، بسبب إقفال محتجين لمواني التصدير، ونتيجة للصراع حول السلطة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا.

ومن شأن قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أن يعمّق من أزمة النفط في ليبيا ويزيد من الانقسام المؤسساتي، حيث يلقى صنع الله دعما سياسيا من لجنة الطاقة في البرلمان وكذلك من شيوخ وقبائل المنطقة الشرقية، الذين يرفضون المساس بمجلس إدارة المؤسسة.