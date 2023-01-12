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في مالي.. مقتل 14 جنديا في هجومَين وسط البلاد

منذ 14 دقيقة
خريطة "مالي"

خريطة "مالي"

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قال الجيش في مالي (الأربعاء 11-1-2023) إن 14 من جنوده قتلوا وأصيب 11 يوم الثلاثاء في هجومين منفصلين في وسط البلاد بعد أن اصطدمت مركباتهم بعبوات ناسفة.

وقع الحادثان في منطقتين بوسط مالي، حيث يهاجم متشددون لهم صلات بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية المدنيين والجنود وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات دولية أخرى.

وقال الجيش في بيان إن نشر تعزيزات ردا على الهجمات الأخيرة أدى إلى مقتل 31 متشددا.

ولم يتسن لرويترز تأكيد النبأ بشكل مستقل. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات.

وتشهد مالي أعمال عنف ينفذها إسلاميون منذ عام 2012. وامتد العنف منذ ذلك الحين إلى دول أخرى في منطقة الساحل بغرب إفريقيا على الرغم من العمليات العسكرية الدولية.

    المصدر :
  • رويترز

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