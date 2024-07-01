في محادثات مع طالبان.. مبعوثون دوليون يبدون قلقاً إزاء القيود المفروضة على الأفغانيات

قالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، اليوم الاثنين: “إن مبعوثين دوليين أبدوا مخاوف بشأن القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان”.

جاء ذلك خلال اجتماعات في العاصمة القطرية الدوحة مع مسؤولين من حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان.

وهذا الاجتماع الذي قادته الأمم المتحدة على مدى يومين هو الأول من نوعه الذي تحضره حركة طالبان التي لم تحظ باعتراف دولي منذ استيلائها على السلطة عام 2021 مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد 20 عاما من الحرب.

وقالت ديكارلو في بيان: “ظهر خلال جميع المناقشات قلق دولي عميق، من المبعوثين الخاصين ومني، بخصوص القيود المستمرة والخطيرة المفروضة على النساء والفتيات”.

وأضافت: “لا يمكن لأفغانستان أن تعود إلى الساحة الدولية أو أن تتطور اقتصاديا واجتماعيا بشكل كامل إذا حُرمت من مساهمات وإمكانات نصف سكانها”.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، مُنعت معظم الفتيات والنساء من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات.

كما منعت حركة طالبان معظم الموظفات الأفغانيات من العمل في وكالات الإغاثة، وأغلقت صالونات التجميل، ومنعت النساء من دخول المتنزهات، واشترطت وجود محرم ذكر للسماح بسفر النساء.

وتقول طالبان إنها تحترم الحقوق بما يتماشى مع تفسيرها للشريعة الإسلامية.

وقالت ديكارلو: “إن التواصل الذي جرى أمس الأحد واليوم الاثنين مع سلطات طالبان لا يعني الاعتراف بحكومتها، لكنه كان جزءاً من جهد أوسع للمجتمع الدولي لحل القضايا التي تواجه ملايين الأفغان”.

وتناولت المحادثات التي أُجريت اليوم الاثنين القطاع الخاص والمخدرات على وجه الخصوص.

وقالت ديكارلو: “هناك اتفاق واسع النطاق على ضرورة رسم طريق واضح للمضي قدما”.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان الأمم المتحدة لعدم وجود نساء أفغانيات على الطاولة مع طالبان في الدوحة.