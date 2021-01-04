في محاولة للقضاء على ”التطرف“ … ألمانيا تتطلع لتدريب الأئمة

تتطلع ألمانيا لتدريب الأئمة في محاولة للقضاء على ”التطرف“، حيث من المتوقع أن تبدأ دورات تدريبية في الربيع المقبل، وإعادة أئمة أجانب إلى بلادهم، بحسب صحيفة ”تلغراف“ البريطانية.

وأضافت الصحيفة بحسب “إرم نيوز”: ”في صلاة الجمعة يمكن أن يبدو المسجد الكبير في برلين وكأنه ركن منسي من اسطنبول، إنه لا يبدو فقط مسجدا عثمانيا تقليديا، حيث يضم قبة ومئذنتين، أو حقيقة أن معظم المصلين هناك يحيّون بعضهم البعض باللغة التركية، ولكن حتى في الخُطبة فإنها تتم أيضاً بالتركية“.

وتابعت: ”ولكن خلال الشهور الأخيرة بدأ إمام جديد إلقاء الخطبة باللغة الألمانية، وهي المرة الأولى التي يكون فيها هناك إمام يتحدث الألمانية في المسجد الكبير ببرلين“.

وأشارت إلى أن ”الأمور في طريقها للتغيير، في أبريل المقبل سوف تقوم جامعة أوسنابروك بافتتاح أول مركز لتدريب الأئمة في ألمانيا، وهي الخطوة التي وصفها رؤوف سيلان، الباحث الإسلامي البارز، وأحد مؤسسي المشروع، بأنها ضرورية لمكافحة التطرف“.

ونقلت عنه قوله: ”90% من الأئمة يأتون من الخارج، ولا يتحدثون الألمانية، والثقافة الألمانية غريبة عنهم. الشباب الألماني يريدون أئمة يتحدثون بالألمانية“.

وأردفت الصحيفة: ”خلال السنوات الأخيرة، بدأ الساسة الألمان والمعلقون السياسيون في إثارة المخاوف إزاء النفوذ التركي على الجالية الإسلامية في ألمانيا، ونطاق هذا التأثير“.