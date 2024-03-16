في مدينة أرضروم.. أردوغان يخطب أمام 40 ألفا من مؤيديه

ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة أمام حشد ضم 40 ألف شخص اليوم السبت 16 آذار/مارس الجاري، في مدينة أرضروم شمال شرق البلاد.

ويشار إلى أن هذه المنطقة دعمته بقوة وحزبه الحاكم (Ak Parti) في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت العام الماضي.

ويواصل الزعيم التركي سلسلة من التجمعات الحاشدة في مدن ومحافظات البلاد استعدادا للانتخابات المحلية في 31 مارس المقبل. بالنسبة لأردوغان، تعتبر هذه الانتخابات مهمة لأن الحزب الحاكم يهدف إلى استعادة السيطرة على إدارة هذه المناطق التي يتولى فيها أعضاء المعارضة السلطة، خاصة في إسطنبول وأنقرة وإزمير.

وقال الرئيس التركي: “لا يسعنا إلا أن نقول شيئًا عن أرضروم. أود أن أعرب عن امتناني لدعمكم بنسبة 67٪ في الانتخابات البرلمانية و 74٪ في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الفترة من 14 إلى 28 مايو. وبالنظر إلى نتائج الانتخابات، نفهم أن سكان المنطقة أظهروا مجددا تميزهم وإخلاصهم وحبهم”.

في وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات البلدية المقبلة ستكون الأخيرة في مسيرته السياسية.

وتحدث أردوغان إلى الشباب في إسطنبول، قائلا: “أنا أمارس أنشطتي دون توقف، ونحن نركض دون أن يكون لدينا الوقت لالتقاط أنفاسنا، وهذه الانتخابات (31 مارس) ستكون الأخيرة بالنسبة لي وفقا للصلاحيات الممنوحة لي بموجب القانون”.