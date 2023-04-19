في مطلع أيار.. ترقّب لاجتماع دوليّ بشأن أفغانستان في الدوحة

ينظم الأمين العام للأمم المتحدة اجتماعًا دوليًا بشأن أفغانستان، في الأول والثاني من أيار في الدوحة، من أجل توضيح التوقعات المرتبطة بعدد من الملفات، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه الأربعاء.

وقال ستيفان دوجاريك: “سيكون هناك اجتماع في الدوحة في الأول والثاني من أيار ينظمه الأمين العام مع المبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان من مختلف الدول”.

وجاء كلام دوجاريك في وقت بدأت فيه بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تقييمًا لعملها بعدما منعت حركة طالبان النساء الأفغانيات من العمل لصالح الأمم المتحدة.

وأشار المتحدّث إلى أن الهدف من الإجتماع هو تنشيط المشاركة الدولية حول الأهداف المشتركة نحو مسار مستدام في ما يتعلق بالوضع في أفغانستان.