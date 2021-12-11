في مقدونيا الشمالية.. العثور على عشرات المهاجرين في شاحنة على طريق سريع

أعلنت السلطات الأمنية في مقدونيا الشمالية عن العثور على عشرات المهاجرين بينهم أطفال، مختبئين داخل إحدى الشاحنات.

وقال شرطة مقدونيا الشمالية أنها عثرت على 41 مهاجرا، منهم خمسة أطفال، اثناء عملية تفتيش روتينية لشاحنات على طريق سريع، واعتقلت سائق شاحنة.

وقالت في بيان يوم السبت إن دورية تابعة لها أوقفت الشاحنة في وقت متأخر من الجمعة بالقرب من بلدة نيغوتينو بوسط البلاد. وعثر على 41 مهاجراً من كوبا والهند مكتظين في الشاحنة.

ألقت الشرطة القبض على سائق الشاحنة الصربي ( 20 عاما)، وتم الكشف عن اسمه بالأحرف الأولى فقط، (ف.ر).

نقل المهاجرون إلى ملجأ المهاجرين الرئيسي في بلدة جيفجيليا الحدودية جنوبي البلاد، ويعتقد أنهم دخلوا مقدونيا الشمالية بشكل غير قانوني من اليونان، وسيتم ترحيلهم.

هذه هي المجموعة الثانية الكبيرة من المهاجرين التي يعثر عليها في مقدونيا الشمالية خلال الأشهر الستة الماضية.

كانت مقدونيا الشمالية يوما ما تعد طريقا رئيسيا للمهاجرين غير الشرعيين الساعين للوصول إلى البلدان الأكثر ثراء في أوروبا. ولكن في ظل الجائحة والرقابة المشددة على الحدود العام الماضي أصبحت ألبانيا الآن هي الوجهة المرغوبة للمهاجرين القادمين عبر اليونان.