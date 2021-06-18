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في نيجيريا.. قتلى وجرحى في انفجار ضخم في صهريج وقود

18 - يونيو - 2021
قتلى وجرحي في انفجار صهريج في نيجيريا

قتلى وجرحي في انفجار صهريج في نيجيريا

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قتل خمسة أشخاص، وأصيب العشرات، إثر انفجار صهريج وقود وقع  في مدينة لاجوس النيجيرية، حسبما ذكرت على ما ذكرت وكالة إدارة الطوارئ النيجيرية الجمعة.

وأشارت المصادر إلى أن “الحادث وقع أمس الخميس، في طريق بمنطقة أكيغا، وهو الأحدث في سلسلة من حوادث صهاريج الوقود في نيجيريا”.

وقال مدير الوكالة في لاغوس، يمي اوكي-اوسانيانتولو: “تأكد مقتل 5 أشخاص بالحادث، إذ انتشلت جثث 3 منهم من موقع الحادث، فيما توفي اثنان في المستشفى”.

وأشار إلى “إصابة 13 شخصا، وتضرر 22 مركبة وبعض المباني بالجوار”.

من جهته، أكد المسؤول في وكالة الطوارئ إبراهيم فارينلوي، أن “الحادث نتج عن تسرب الوقود من الصهريج”.

ولقي 12 شخصا مصرعهم ودمرت عشرات المنازل في أبريل الماضي، عقب انقلاب شاحنة صهريج، واشتعال النيران في الوقود في ولاية بنوي وسط البلاد.

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