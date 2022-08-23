في نيو مكسيكو.. توجيه اتهامات بقتل 4 مسلمين إلى لاجئ أفغاني

وجهت هيئة محلفين في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية اليوم الاثنين ثلاث تهم بالقتل وأربع تهم بالتلاعب بالأدلة إلى المشتبه به الرئيسي في قتل أربعة رجال مسلمين في ألباكركي.

واتهمت هيئة المحلفين في مقاطعة برناليلو اللاجئ الأفغاني محمد سيد بقتل نعيم حسين (25 عاما) وأفتاب حسين (41 عاما) ومحمد أفضل حسين (27 عاما).

وقالت الشرطة إن سيد هو المشتبه به الرئيسي في مقتل رابع يدعى محمد أحمدي في نوفمبر تشرين الثاني 2021.

ولم يرد توماس كلارك، محامي سيد، بعد على طلب للتعليق.

وقال مكتب المدعي العام بمقاطعة برناليلو راؤول توريز إنه يعمل مع الشرطة للتحقيق في تورط سيد المحتمل في جريمة قتل أحمدي.

وقالت جماعات حقوقية إن الدافع وراء جرائم القتل طائفي. فثلاثة من الضحايا من الشيعية في حين أن سيد من السنة.

ومع ذلك، قال أشخاص يعرفون الضحايا وسيد إن عمليات القتل مرتبطة في المقام الأول بنزاعات شخصية أو برغبة في الانتقام.

وأثارت عمليات إطلاق النار التي استهدفت الرجال، وكلهم من أصول باكستانية أو أفغانية، الفزع بين الجالية المسلمة في ألباكيركي، حيث اختبأت عائلات في منازلها، بينما غادر بعض الطلاب الباكستانيين في جامعة نيو مكسيكو المدينة طلبا للسلامة.