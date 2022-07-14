الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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في هايتي.. مصرع 89 شخصا في أسبوع من المواجهات المسلحة بين عصابات

منذ 52 دقيقة
عناصر من الأمن في هايتي

عناصر من الأمن في هايتي

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أعلنت منظمة غير حكومية أن المواجهات المسلحة الدائرة منذ أسبوع بين عصابات متناحرة في عاصمة هايتي بور أو برنس أسفرت عن سقوط 89 قتيلا على الأقل.

وقالت “الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان” في بيان، يوم الأربعاء، إن هذه المواجهات أسفرت عن “مقتل 89 شخصا على الأقل كما أن 16 شخصا آخرين لا يزالون في عداد المفقودين”.

وأضافت أن هذه الحصيلة الأولية تتضمن كذلك “74 جريحا أصيبوا بالرصاص أو بالسلاح الأبيض”.

يذكر أن هايتي تشهد تصاعدا لأعمال العنف بين العصابات المسلحة خلال الأشهر الأخيرة. وشل العنف الحياة بالعاصمة بور أو برنس.

على صعيد متصل، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الجوع يتصاعد في هايتي حيث يعاني نصف السكان تقريبا من انعدام الأمن الغذائي وسط تزايد التضخم وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود وتدهور الأمن.

وأكد المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في هايتي جان مارتن باور في بيان صحفي أمس، أن البرنامج يواصل تقديم المساعدة إلى الهايتيين الضعفاء ويدعم المجتمع الإنساني بالنقل الجوي والبحري الحيوي على الرغم من إغلاق الطرق من قبل الجماعات الإجرامية.

وقال باور: لقد انقطعت أجزاء كبيرة من السكان عن القلب الاقتصادي للبلاد، ويأتي هذا في وقت تتصدى فيه هايتي حاليا لكوفيد-19، والكوارث الطبيعية الأخيرة، والتضخم المرتفع، وارتفاع الأسعار، كأثر مضاعف للصراع في أوكرانيا، نشهد ارتفاع الجوع بشكل كبير في العاصمة وجنوب البلاد.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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