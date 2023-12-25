"في هذه الحالة".. المركزي الروسي سيبدأ شراء عملات أجنبية!

أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا لمجموعة آر.بي.سي الإعلامية الروسية في مقابلة نشرت اليوم الإثنين، أنّ البنك سيبدأ في شراء العملات الأجنبية إذا ارتفعت أسعار النفط إلى ما بين 88 و90 دولارًا للبرميل.

وأضافت أن البنك سيواصل بيع العملات الأجنبية في يناير/‭‭ ‬‬كانون الثاني، وسيتم الإعلان عن حجم المبيعات قريبًا.

وفي أغسطس‭‭ ‬‬آب، توقف البنك عن شراء العملات الأجنبية حتى نهاية العام لتجنب تفاقم الضغط على الروبل الذي انخفض إلى ما يزيد عن 100 مقابل الدولار الأميركي في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول.

هذا وتعافى الروبل منذئذ، وتم تداوله عند نحو 92 روبلًا للدولار اليوم الإثنين. وقالت نابيولينا لمجموعة آر.بي.سي: “تحولنا إلى بائع صاف أو مشتر صاف (للعملات الأجنبية)، يعتمد إلى حد كبير على سعر النفط”.

ووصلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية إلى 79.07 دولار للبرميل يوم الجمعة.

وفرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر/ تشرين الأول، مبيعات إلزامية من إيرادات النقد الأجنبي على بعض الشركات المصدرة لتحقيق استقرار للروبل.

وحينذاك، بلغ الروبل أدنى مستوياته في أكثر من 18 شهرًا مقابل الدولار. وتعرضت العملة الروسية لضغوط بسبب تدفقات رأس المال إلى الخارج ومحدودية إمدادات العملات الأجنبية.

وتسري المبيعات الإلزامية من العملات الأجنبية حتى مارس/ آذار 2024.

وقالت نابيولينا إن الإجراء سيكون مؤقتًا وإن البنك لا يتوقع حدوث تغييرات حادة في سوق العملات الأجنبية عند انتهائه، وأضافت أن البنك المركزي سيحتاج ما بين شهرين وثلاثة أشهر، للتأكد من أن التضخم يتراجع بشكل مطرد، قبل اتخاذ أي قرار باتجاه خفض أسعار الفائدة.