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في وداع الأمير فيليب.. كلمة مؤثرة للملكة إليزابيث

10 - أبريل - 2021
الملكة وزوجها الراحل

الملكة وزوجها الراحل

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عرض حساب العائلة المالكة في بريطانيا على موقع تويتر كلمة شكر وتقدير من الملكة إليزابيث الثانية لزوجها الأمير فيليب بمناسبة الذكرى الخمسين لزواجهما.

ونشر مقتطف من خطاب ألقته الملكة عام 1997، السبت، في اليوم التالي لوفاة فيليب عن عمر يناهز 99 عامًا.

وقالت الملكة إليزابيث عن زوجها في خطاب الذكرى السنوية: “لقد كان، بكل بساطة، مصدر قوتي ولا يزال طوال هذه السنوات، وأنا وعائلته بأكملها، وهذه الدولة والعديد من البلدان الأخرى، مدينون له بدين أكبر مما قد يزعم، أو سنعرفه في أي وقت”.

وقد ألقى فيليب أيضًا كلمات امتنان لزوجته وملكته في ذلك الوقت.

وقال: “أعتقد أن الدرس الرئيسي الذي تعلمناه هو أن التسامح هو المكون الأساسي الوحيد لأي زواج سعيد. صدقوني أن الملكة تتمتع بقدر كبير من التسامح”.

ونشرت صورة للزوجين التقطتها المصورة آن ليبوفيتز ونشرت للمرة الأولى عام 2016 في عيد ميلاد فيليب الخامس والتسعين مرفقة بتغريدة تويتر اليوم السبت.

وكان قصر باكنغهام أعلن، الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية عن 99 عاما.

وقال القصر في بيان: “ببالغ الحزن تعلن الملكة وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب دوق أدنبره”، مضيفا: “توفي صباح اليوم في قلعة وندسور. ستصدر المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب”، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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