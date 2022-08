في وداع الأمير فيليب.. كلمة مؤثرة للملكة إليزابيث

عرض حساب العائلة المالكة في بريطانيا على موقع تويتر كلمة شكر وتقدير من الملكة إليزابيث الثانية لزوجها الأمير فيليب بمناسبة الذكرى الخمسين لزواجهما.

ونشر مقتطف من خطاب ألقته الملكة عام 1997، السبت، في اليوم التالي لوفاة فيليب عن عمر يناهز 99 عامًا.

وقالت الملكة إليزابيث عن زوجها في خطاب الذكرى السنوية: “لقد كان، بكل بساطة، مصدر قوتي ولا يزال طوال هذه السنوات، وأنا وعائلته بأكملها، وهذه الدولة والعديد من البلدان الأخرى، مدينون له بدين أكبر مما قد يزعم، أو سنعرفه في أي وقت”.

“He has, quite simply, been my strength and stay all these years, and I, and his whole family, and this and many other countries, owe him a debt greater than he would ever claim, or we shall ever know.”

-Her Majesty The Queen, 1997. pic.twitter.com/wbSldSavNA

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 10, 2021