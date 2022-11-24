في ولاية فرجينيا الأمريكية.. قتل زملاءه الستة في غرفة استراحة قبل أن ينتحر!

قال شهود عيان (الأربعاء 23-11-2022) إن مديرا في متجر لوول مارت بولاية فرجينيا الأمريكية فتح النار على زملائه الموظفين في غرفة استراحة فقتل ستة قبل أن يصوب البندقية على نفسه، وذلك في أحدث إطلاق نار جماعي تشهده الولايات المتحدة.

وأفاد موظفان كانا في غرفة الاستراحة بأن المسلح، الذي يُدعى أندريه بينج (31 عاما)، من تشيسابيك بفرجينيا، لم يقل شيئا عندما بدأ في إطلاق النار على العمال المتجمعين في وقت متأخر من أمس الثلاثاء قبل نوبتهم الليلية.

كتبت دنيا بريولو في منشور على فيسبوك “لقد شاهدت للتو ثلاثة من زملائي في العمل/أصدقائي يُقتلون أمامي… قتلهم أندريه بدم بارد… لا أستطيع أن أتجاهل ما حدث في غرفة الاستراحة تلك”.

وأصيب أربعة آخرون على الاقل في الهجوم الذي وقع بينما كان نحو 50 شخصا داخل المتجر.

وتقول السلطات إنها لا تزال تحقق في دوافع بينج الذي جاء مسلحا بمسدس واحد والعديد من طلقات الذخيرة. وقالت المدينة إن فريق التدخل السريع التابع لها نفذ أمر تفتيش في منزله.

وأضافت في بيان “يعمل المحققون لمعرفة المزيد عن خلفية مطلق النار والدافع المحتمل وراء إطلاق النار”.

يأتي الحادث في أعقاب مقتل خمسة في ملهى ليلي في كولورادو سبرينجز يوم السبت، ووصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم بأنه “عمل مروع آخر من أعمال العنف العبثية”، مشيرا إلى إطلاق نار في وقت سابق من هذا الشهر أوقع ثلاثة قتلى من الطلاب بجامعة فيرجينيا.

ولم يكن هذا أول إطلاق نار جماعي على متجر لوول مارت، الذي يضم آلاف المتاجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

في أغسطس آب 2019، قُتل 23 شخصا في إطلاق نار جماعي على وول مارت في إل باسو بولاية تكساس بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية في عمل وصفته سلطات إنفاذ القانون بالإرهاب المحلي.