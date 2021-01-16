في يومه الأول.. تعرف إلى المراسيم التي ينوي بايدن التوقيع عليها فور تنصيبه

سيوقع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، على عدد من القرارات التنفيذية فور تسلمه منصبه، الأربعاء، حسب مذكرة لكبير موظفي البيت الأبيض المقبل رون كلين، حصلت عليها وسائل إعلام أميركية، السبت.

وحسب كلين، سيوقع بايدن على إلغاء حظر السفر على دول ذات غالبية مسلمة، كما سيعيد الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ.

وسيوقع بايدن على قرار تنفيذي بإلزام ارتداء الكمامات في المؤسسات الفدرالية وعلى متن وسائل النقل بين الولايات.

وسيصدر بايدن تعليماته بلم شمل الأطفال الذين فصلوا عن أسرهم على الحدود مع المكسيك.

ويحلف بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة، الأربعاء، في العاصمة الأميركية واشنطن.

وشددت السلطات من الإجراءات الأمنية في العاصمة تخوفا من وقوع أي أعمال عنف، خاصة بعد أيام من اقتحام الكونغرس على يد مناصرين للرئيس الأميركي دونالد ترامب.