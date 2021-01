في يوم إقرار نتائج الانتخابات الأمريكية… ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج

اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التجمع الاحتجاجي الذي دعا إليه أنصاره سيكون في مدينة نيويورك صباحا، ردا على جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب ترامب على “تويتر”: “التجمع الاحتجاجي سيكون في الساعة الـ11 من صباح الـ6 من الشهر الحالي.. أوقفوا السرقة”.

The BIG Protest Rally in Washington, D.C., will take place at 11.00 A.M. on January 6th. Locational details to follow. StopTheSteal!

