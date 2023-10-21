في يوم واحد.. وصول أكثر من ألف مهاجر إلى جزر الكناري الإسبانية

وصل أكثر من ألف مهاجر إلى جزر الكناري الإسبانية خلال السبت وحده بعد قطع الرحلة المحفوفة بالمخاطر من أفريقيا، بينهم 320 شخصا على متن قارب قال رجال الإنقاذ إنه أكثر القوارب التي رأوها اكتظاظا على الإطلاق.

وذكر الصليب الأحمر، الذي كان يساعد في علاج المهاجرين، أن الذين وصلوا على متن القارب الخشبي إلى جزيرة إل هييرو يمثلون رقما قياسيا جديدا من الوافدين بواسطة قارب واحد. وكان الرقم القياسي السابق لقارب يحمل 271 شخصا وصل إلى إل هييرو في الثالث من أكتوبر\تشرين الأول.

وأضاف الصليب الأحمر أن من بين الوافدين السبت 783 وصلوا إلى إل هييرو و98 إلى تينيريفي و150 إلى كناريا الكبرى.

وكان من بين ركاب القوارب نساء وأطفال.

وفي كناريا الكبرى، قطر خفر السواحل قاربا خشبيا يحمل مهاجرين، بينهم طفل، إلى ميناء أرجينيجين. وكانت هناك قوارب خشبية راسية في الميناء من عمليات هجرة سابقة.

وأصبحت الجزر السبع بالأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي الوجهة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى إسبانيا، وشهد هذا العام زيادة في محاولات العبور من السنغال ودول أفريقية أخرى.

وتفيد البيانات الرسمية بأن الجزر استقبلت 23537 مهاجرا في الفترة من الأول من يناير كانون الثاني إلى 15 أكتوبر\تشرين الأول، بزيادة بلغت 80 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لمنظمة ووكينج بوردرز الخيرية، لقي ما لا يقل عن ألف شخص حتفهم في أثناء محاولتهم قطع هذه الرحلة منذ بداية العام.

وتعهد القائم بأعمال وزير الهجرة الإسباني يوم الخميس بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 50 مليون يورو (53 مليون دولار) لمساعدة جزر الكناري على التعامل مع “تدفق الهجرة غير العادي”.