في 2023.. ألمانيا أكبر دول الاتحاد الأوروبي تصديرا للشوكولاتة

كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن ألمانيا جاءت على قائمة أكبر الدول المصدرة للشوكولاتة في الاتحاد الأوروبي خلال العام 2023. وجاءت هولندا وبولندا عقب ألمانيا في القائمة.

وقال مكتب الإحصاء الأوروبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، الجمعة، إن دول الاتحاد الأوروبي صدرت 867 ألف طن من الشكولاتة إلى دول خارج الاتحاد خلال العام الماضي.

وأضاف “يوروستات” “هذا يمثل زيادة بنسبة 2 بالمئة مقارنة بعام 2022 وزيادة بنسبة 35 بالمئة مقارنة بعام 2013”.

وصدرت ألمانيا نحو 221 ألف طن من الشوكولاتة في 2023، لتمثل صادراتها نحو 26 بالمئة من صادرات الاتحاد، ثم جاءت هولندا في المرتبة الثانية بعد تصديرها 123 ألف طن، أي نحو 14 بالمئة من الصادرات، وجاءت بولندا في المرتبة الثالثة بـ115 ألف طن، أي نحو 13 بالمئة من صادرات الاتحاد.

واستحوذت هذه الدول الثلاث مع إضافة بلجيكا وإيطاليا، على ثلاثة أرباع صادرات الاتحاد الأوروبي من الشوكولاتة.

وكانت بريطانيا على رأس الدول المستوردة للشوكولاتة من الاتحاد الأوروبي بنحو 315 ألف طن، تليها أميركا بنحو 72 ألف طن ثم روسيا بـ65 ألف طن فكندا بـ31 ألف طن، ثم أستراليا بـ27 ألف طن.