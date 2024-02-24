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في 3 أشهر فقط.. أرباح "بيركشاير هاثاواي" تصل 8.5 مليار دولار

منذ ساعة واحدة
شعار بيركشاير هاثاواي

شعار بيركشاير هاثاواي

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أعلنت مجموعة بيركشاير هاثاواي التابعة لرجل الأعمال الأمريكي وارن بافيت، اليوم السبت 24 فبراير/شباط 2024، تحقيق أرباح تشغيل سنوية قياسية، وذلك بفضل استفادة قطاعها التأميني من تحسن في عمليات الاكتتاب وزيادة الدخل من الاستثمارات.

ووصل صافي دخل الشركة إلى مستوى قياسي بلغ 96.2 مليار دولار في 2023، إذ أدى ارتفاع سوق الأسهم إلى دعم قيمة محظة أسهم الشركة البالغة 354 مليار دولار، نصفها في شركة أبل.

وفي رسالته السنوية إلى المساهمين في بيركشاير، قال بافيت إن أداء شركات التأمين في بيركشاير كان “جيدا للغاية”، ومن بينها شركة جيكو التي حققت أرباحا على عكس الخسائر التي تكبدتها في 2022.

وارتفعت الأرباح التشغيلية 28 بالمئة إلى 8.48 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، و21 بالمئة في مجمل عام 2023 إلى 37.4 مليار دولار.

وتجاوزت الأرباح السنوية البالغة 96.2 مليار دولار الأرباح القياسية التي حققتها الشركة في 2021 بقيمة 89.9 مليار دولار.

وكانت بيركشاير قد خسرت 22.8 مليار دولار في عام 2022 متأثرة بتراجع سوق الأسهم.

    المصدر :
  • رويترز

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