قائد إيراني يحذّر من تراجع عقيدة البرنامج النووي في وجه التهديدات الإسرائيلية

في تطور مثير للقلق، أشار قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني إلى إمكانية تراجع “عقيدة البرنامج النووي” لإيران نتيجة للتهديدات المستمرة من قبل إسرائيل.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن هذا القائد الخميس 18 نيسان/أبريل 2024، تحذيره من تحول برنامج الطاقة النووية لإيران إلى غايات أخرى، مشيرًا إلى خطورة الموقف الحالي.

وتأتي التصريحات الإيرانية في سياق توترات متزايدة بين إيران وإسرائيل، خاصة بعد تصريحات قائد هيئة حماية المنشآت النووية الإيرانية حول استعدادهم لمواجهة أي تهديد يستهدف منشآتهم.

وأضاف أنه في حال استهداف إسرائيل للمواقع النووية الإيرانية، فإن الرد سيكون بأسلحة أكثر تطورا.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تصر دائما على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، في حين تعتبر إسرائيل برنامج إيران النووي تهديدًا أمنيًا مباشرًا.