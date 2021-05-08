قائد الأركان الإسرائيلي يوعز للأجهزة الأمنية بالاستعداد للتصعيد

أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه عبر “تويتر” اليوم السبت، أن رئيس الأركان أفيف كوخافي ترأس اجتماعا لتقييم الوضع في القدس بمشاركة كبار قادة الجيش ومندوبين عن الشرطة وجهاز الأمن الداخلي “الشاباك”.

وتابع: أوعز رئيس الأركان بتعزيزات إضافية للقوات والوسائل بالاضافة الى الاستعداد للتصعيد وسلسلة خطوات أخرى.

ترأس رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي قبل قليل اجتماعًا لتقييم الوضع بمشاركة كبار قادة الجيش ومندوبين عن الشرطة والشاباك حيث أوعز رئيس الأركان على تعزيزات إضافية للقوات والوسائل بالاضافة الى الاستعداد للتصعيد وسلسلة خطوات أخرى — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 8, 2021