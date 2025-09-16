قائد الأمن الداخلي في السويداء: اتخذنا قراراً بإعادة هيكلة الأمن العام وتعيين معاونين

أعلن قائد الأمن الداخلي في السويداء، العميد حسام الطحان، اليوم الثلاثاء، اتخاذ قرار بإعادة هيكلة الأمن العام في المحافظة، شمل تعيين معاونين جدد. وأكد الطحان أن مشاركة أبناء السويداء في مواقع القيادة تسهم في عودة السكان إلى قراهم، مشيراً إلى أن المحافظة تشهد “بداية انطلاقة جديدة لحل ملف السويداء”.

وأضاف قائد الأمن أن هناك تواصلاً مع المؤسسات الخدمية لتأمين المواد الغذائية والمحروقات، بهدف إعادة الحياة تدريجياً إلى المحافظة.

وجاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن وضع خارطة طريق واضحة للتعامل مع الوضع في السويداء الجنوبية. وتشمل البنود الأساسية للخارطة سحب كافة المقاتلين المدنيين من مناطق النزاع، ونشر عناصر أمنية منضبطة مكانهم، إلى جانب طرح مشروع وطني يركز على الوحدة والتعددية والمساواة.

كما تقضي الخطة بالتعاون مع الأردن والولايات المتحدة ومكونات السويداء خلال فترة انتقالية وصولاً إلى الاندماج، إضافة إلى تشكيل قوة شرطة محلية تضم جميع المكونات بقيادة شخصية من المحافظة، وتشكيل مجلس محافظة يضم كافة المكونات بهدف تعزيز المصالحة الوطنية.

يذكر أن السويداء شهدت في 13 يوليو الماضي اشتباكات عنيفة بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، أسفرت عن نزوح نحو 200 ألف شخص وفق تقديرات الأمم المتحدة، قبل أن يسجل وقف إطلاق النار منذ 19 يوليو وبدء عودة خجولة للنازحين.