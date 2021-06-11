قائد الانقلاب في مالي يسمي حكومته الجديدة.. وأبرز الحقائب من نصيب العسكر

أعلن سكرتير الرئاسة في مالي علي كوليبالي، أن الرئيس الانتقالي الجديد في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، قد عين أعضاء حكومته الجديد، التي حظي العسكريون فيها على حقائب رئيسية، مثل الدفاع والأمن والمصالحة الوطنية.

ونص المرسوم الرئاسي على أن يتولى ساديو كامارا حقيبة الدفاع، ويعتبر كامارا أحد منفذي انقلاب أغسطس 2020.

ويشير مراقبون إلى أن إقصاء كامارا سابقاً من قبل الرئيس الانتقالي السابق باه نداو يعتبر أحد الأسباب التي أدت إلى الانقلاب الثاني الذي نفذه غويتا.

كما احتفظ إسماهيل واغيه الذي شارك بدوره في انقلاب أغسطس بحقيبة المصالحة الوطنية.

ومن أعضاء الحكومة الجديدة العضو البارز في حركة 5 حزيران/يونيو/تجمع القوى الوطنية (ائتلاف يضم معارضين ورجال دين وناشطين في المجتمع المدني) إبراهيم ايكاسا مايغا الذي تولى حقيبة إعادة تأسيس الدولة.

كما وصف رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا حكومته بأنها “منفتحة” و”جامعة”.

ومايغا العضو في اللجنة الاستراتيجية لحركة 5 حزيران/يونيو/تجمع القوى الوطنية هو أيضا عضو في المكتب السياسي لحزب المعارض البارز السابق سومايلا سيسيه الذي توفي في ديسمبر.

وعاد عبدالله ديوب الذي شارك في حكومة الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا الذي أطاحه العسكريون في 18 أغسطس، وزيرا للخارجية. ويتألف الفريق الحكومي الجديد من 28 عضوا هم 25 وزيرا وثلاثة وزراء مفوضين.

يشار إلى أن الجيش كان ألقى القبض على الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان الأسبوع الماضي وضغط عليهما كي يستقيلا، مما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية بعدما أطاح انقلاب عسكري آخر في أغسطس الماضي بإدارة سابقة.