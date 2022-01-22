الجمعة 6 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قائد البحرية الألمانية يقدم استقالته بعد تصريحاته حول القرم

22 - يناير - 2022
علم ألمانيا

علم ألمانيا

A A A
طباعة المقال

أفادت صحيفة “بيلد” بأن قائد القوات البحرية الألمانية، كاي أهيم شونباخ، قدم استقالة من منصبه السبت على خلفية انتقادات واسعة تعرض لها بعد تصريحاته حول القرم.

وذكرت الصحيفة أن وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريخت، والمراقب العام في البوندسفير، إيبيرهارد تسورن، قبلا استقالة شونباخ.

وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة “فرانس برس” أن شونباخ سيترك منصبه “بشكل فوري”.

وفي وقت سابق من السبت قال شونباخ خلال مشاركته في فعالية لمعهد الأبحاث والتحليلات الدفاعية بالهند إن شبه جزيرة القرم “راحت ولن تعود أبدا” إلى أوكرانيا.

كما اعتبر أن ألمانيا والهند بحاجة إلى روسيا من أجل مواجهة الصين، وأن حربا جديدة في القارة الأوروبية يمكن أن تبدأ خلال العقود القريبة من الزمن، وأضاف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، “يريد الاحترام بل وربما هو يستحق ذلك”.

وأفادت صحيفة “دير شبيغل” بأن هذه التصريحات أثارت استياء وزارتي الدفاع والخارجية الألمانيتين، فيما قال شونباخ لاحقا إن هذه التعليقات تعكس فقط رأيه الشخصي وليس موقف الحكومة واصفا هذا التفسير بأنه “خطأ واضح”.

    المزيد من أخبار العالم

    أنتوني بلينكن
    بلينكن يعلق على الحكم الروسي بحق لاعبة السلة الأميركية.. "محتجَزة ظلماً"
    تسجيل إصابات جديدة بفيروس جدري القردة حول العالم
    واشنطن تعلن حالة طوارئ صحية عامة بسبب تفشي جدري القردة
    علم السنغال
    الائتلاف الحاكم في السنغال يخسر الأغلبية في البرلمان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    النفط
    هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
    جبران باسيل
    الرابية غرفة عمليات.. وهذا ما يحضر له باسيل وحزب الله
    إشكالٌ كبير بين شبّان من حزب الله و آخرين من ”حركة أمل” في بلدة معركة
    في بلدة معركة.. ولعت بين الحزب والحركة (فيديو)!