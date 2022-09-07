قائد الجيش الأوكراني: نعتقد أن الحرب لن تنتهي هذا العام!

قال القائد الأعلى للجيش الأوكراني (الأربعاء 7-9-2022) إن كل الأسباب تدعو للاعتقاد بأن الحرب مع روسيا لن تنتهي هذا العام، كما أعلن مسؤوليته عن سلسلة من الضربات على قواعد جوية روسية في شبه جزيرة القرم بما في ذلك واحدة تسببت في دمار في منشأة ساكي العسكرية الشهر الماضي.

وفي مقال نشرته وكالة الأنباء الرسمية، قال فاليري زالوجني القائد العام للجيش الأوكراني إن الضربات نفذت بصواريخ أو قذائف صاروخية دون الخوض في التفاصيل. وقال إن عشر طائرات حربية دمرت.

من جهة أخرى نقلت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية عن الجيش الأوكراني قوله أن قواته تواصل تحرير القرى وأنها نجحت في إخراج الروس بينما تواصل الهجوم المضاد على القوات الروسية في جنوب البلاد.

ووفقا للمجلة الأمريكية، ذكرت ناتاليا هومينيوك، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية لأوكرانيا، ما وصفته بأنه ”انتصارات مبكرة“ في جهود الجيش لاستعادة الأجزاء الجنوبية من البلاد التي استولت عليها روسيا. وكان الهجوم المضاد الأوكراني، والذي انطلق الأسبوع الماضي، ركز على مدينة خيرسون والبلديات المحيطة بها في منطقتها الإدارية.

ونقلت ”نيوزويك“ عن هومينيوك قولها إن القوات الأوكرانية استعادت العديد من ”المستوطنات“ في منطقة خيرسون، قائلة إن الجيش يقوم بإزالة الألغام من هذه المناطق، وإن هناك تفاصيل إضافية قادمة.

وأضافت هومينيوك ”الوضع في الجنوب صعب، لكن قواتنا تسيطر. نواصل معارك التمركز، ونعزز ونحسن موقعنا على طول خط الجبهة. نواصل اتخاذ الإجراءات لتدمير قوات العدو وقدراته، ولا سيما اللوجستية.“