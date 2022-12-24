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قائد الجيش الإسرائيلي يهدد بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في جنين

منذ 13 دقيقة
أفيف كوخافي

أفيف كوخافي

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هدد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، السبت، بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في جنين.

ونقل موقع “والا” الإسرائيلي قول كوخافي خلال محادثات مغلقة: “إن هناك خطط لتنفيذ عملية واسعة في جنين في حال فشل العمليات المركزة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي حاليًا وازدياد العمليات الفلسطينية”.

وأضاف الموقع الإسرائيلي: “الأسلحة والذخيرة التي بحوزة المسلحين الفلسطينيين في جنين بعضها سُرق من قواعد الجيش الإسرائيلي، وكذلك مناظير الرؤية الليلية المتطورة”، على حد زعمه.

وبحسب “والا”، إن العميد في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط قائد فرقة الضفة، تفاجأ من تجدد وتصاعد موجة العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ومنذ أشهر، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات بالضفة الغربية تتركز في مدينتي نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين.

في إسرائيل يتعامل المستوى الرسمي والأمني والإعلامي مع المخيم على أنه “الرقم الصعب” في الضفة، ولمجرد اقتحامه توضع الخطط التي يتوقع خلالها وقوع إصابات وقتلى في صفوف جيش الاحتلال،

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