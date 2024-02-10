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قائد الجيش الباكستاني يهنئ الباكستانيين بنجاح إجراء الانتخابات

منذ 52 دقيقة
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هنأ قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، البلاد على نجاح إجراء الانتخابات العامة اليوم السبت، 10 شباط/فبراير الجاري، قائلا إن البلاد بحاجة إلى “أيدي مستقرة” للانتقال من سياسة “الفوضى والاستقطاب”.

وأجرت باكستان انتخابات عامة يوم الخميس لم تظهر نتائجها بعد، في الوقت الذي تكافح فيه للتعافي من أزمة اقتصادية وتحارب عنف المتشددين في بيئة سياسية شديدة الاستقطاب.

وقال قائد الجيش عاصم منير في بيان نشره قطاع الإعلام بالجيش إن رئيس أركان الجيش الباكستاني “يتمنى أن تسفر هذه الانتخابات عن استقرار سياسي واقتصادي في البلاد السياسي والاقتصادي وأن تكون نذير السلام والازدهار لباكستان الحبيبة”.

وعبرت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس الجمعة عن قلقها إزاء العملية الانتخابية في باكستان في أعقاب الانتخابات التي جرت يوم الخميس، وحثت على إجراء تحقيق في المخالفات المبلغ عنها.

وأعلن نواز شريف وعمران خان، رئيسا الوزراء السابقان، أمس الجمعة الفوز بالانتخابات العامة.

    المصدر :
  • رويترز

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