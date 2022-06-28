قائد الجيش البريطاني: الأجواء الحالية تشبه فترة ما قبل الحرب العالمية

أعلن قائد الجيش البريطاني، باتريك ساندرز، الثلاثاء الواقع في 28 حزيران، أن بلاده تحشد عسكرياً لتفادي الحرب وليس لشنها، مشيراً إلى أن الأجواء الحالية تشبه لحظات فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية.

كما شدد على الحاجة الماسة إلى رفع القدرات والحشد العسكري لردع روسيا، مؤكداً ضرورة أن “تكون قوات بلاده في أعلى جاهزية للدفاع عن أراضي دول حلف الناتو”.

مواجهة روسيا

كما جاء في رسالة بعثها الجنرال، الذي تولى منصبه قبل أسبوعين إلى العسكريين من جميع الرتب والموظفين المدنيين في الجيش: “عليكم الاستعداد لمواجهة روسيا في ساحة المعركة”.

وقال ساندرز إن دخول الجيش الروسي إلى أوكرانيا يظهر الحاجة “لحماية المملكة المتحدة والاستعداد للقتال والانتصار في حروب على الأرض”.

كذلك أضاف أن على الجيش والحلفاء أن يكونوا “قادرين على هزيمة موسكو”.