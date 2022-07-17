قائد الجيش البريطاني يكشف حقيقة صحة بوتين أو تعرضه للاغتيال

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ازدادت التكهنات حول صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي هذا السياق استبعد قائد القوات المسلحة البريطانية التكهنات حول مرض بوتين أو إمكان تعرضه للاغتيال، معتبرا أن ذلك مجرد ”تفكير رغبوي“.

وفي حين ينهمك حزب المحافظين باختيار خلف لرئيس الوزراء بوريس جونسون، قال الأدميرال توني راداكين أيضا، إن على زعيم بريطانيا المقبل إدراك أن روسيا تشكل ”التهديد الأكبر“ للمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التحدي الذي تمثله موسكو سيستمر لعقود.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية بثتها هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ حول الشائعات التي تحيط بصحة بوتين: ”أعتقد أن بعض التعليقات التي تفيد بأنه ليس في صحة جيدة أو أنه من المؤكد أن شخصا ما سيغتاله أو يطيح به، أعتقد أن هذا تفكير رغبوي“.

وتابع: ”نرى كعسكريين محترفين نظاما مستقرا نسبيا في روسيا. لقد تمكن الرئيس بوتين من قمع أي معارضة. ونرى هرمية استثمرت في الرئيس بوتين، وبالتالي لم يكن لدى أي شخص في المراكز العليا الدافع لتحدي الرئيس بوتين“.

واعتبر القائد العسكري البريطاني أن القوات البرية الروسية قد تشكل تهديدا أقل الآن بعد تعرضها لنكسات في حرب أوكرانيا.

وقدّر راداكين أن غزو أوكرانيا أسفر عن مقتل أو إصابة 50 ألف جندي روسي وتدمير قرابة 1,700 دبابة روسية، إضافة إلى نحو 4 آلاف مركبة مدرعة.

وتدارك: ”لكن روسيا لا تزال قوة نووية، ولديها قدرات إلكترونية وفضائية وبرامج خاصة للعمل في أعماق المياه؛ لذا بإمكانها تشكيل تهديد للكابلات التي تمر تحت الماء وتسمح للمعلومات بالانتقال إلى جميع أنحاء العالم“.

ولفت راداكين إلى أن حرب أوكرانيا ستهيمن على التقارير العسكرية التي سيتلقاها خلف جونسون عندما يتولى أو تتولى المنصب، في 6 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال: ”ومن ثم علينا تذكير رئيس الوزراء بالمسؤولية غير العادية التي تقع على عاتقه لكون المملكة المتحدة قوة نووية“.

وسئل راداكين عن تحقيق أجرته ”هيئة الإذاعة البريطانية“ وكشفت فيه أن قوات الخدمة الجوية الخاصة ”ساس“ التي تعد من النخبة في الجيش البريطاني قتلت 54 أفغانيا على الأقل في ظروف غامضة قبل نحو عقد، وأن التسلسل القيادي العسكري فرض صمتا على المخاوف المحيطة بهذا الأمر.

وأجاب راداكين أن الشرطة العسكرية توصلت إلى أن هذا ”لم يحدث“، لكنها ستنظر مجددا في الأمر في حال ظهرت أدلة جديدة ملموسة.