قائد الحرس الثوري: أي تحرك عدواني ضدنا سيقابل برد عسكري حاسم

أطلق القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، تهديدات ضد من وصفهم بـ“الأعداء“ ، لافتا إلى أن أي تحرك عدواني ضد إيران سيقابل برد عسكري حاسم .

جاءت تصريحات سلامي خلال زيارة له إلى جزيرة ”أبو موسى“ إحدى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.

وتحتل إيران منذ 1971 جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، في الخليج العربي إضافة إلى جزء من جزيرة أبي موسى، التي أكملت احتلالها عام 1992.

ونقلت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية عن سلامي قوله إن ”الجزر الثلاثة بمياه الخليج جزء لا يتجزأ من أراضي إيران، ولها دور دفاعي مهم في ردع التهديدات“.

وأضاف أن ”قواتنا البحرية بكافة أقسامها جاهزة للتعامل مع أي اعتداء قد تفكر به جبهة الأعداء.. أي تحرك عدواني ضدنا سيقابل برد عسكري حاسم وقوي وواسع“.

وتابع القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني: ”سنرد بحزم وبالمثل على أي عمل يتخذه العدو ضد إيران.. دفاعنا عن الأمن، لا يقتصر على منطقة جغرافية معينة.. لدينا مجموعة واسعة من قاذفات الصواريخ، مع قوى عاملة ذات خبرة، قادرة على تحويل البحر إلى ساحة لإظهار شجاعة الشعب الإيراني“.

وتأتي التصريحات بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، بقصف نفذته طائرة أمريكية مسيرة، قرب مطار بغداد الدولي، في حادثة كادت تؤدي إلى اندلاع صراع مسلح بين واشنطن وطهران.