قائد الحرس الثوري: عملية طوفان الأقصى فلسطينية.. وحزب الله يتخذ قراراته بنفسه

أكّد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن “عملية طوفان الأقصى كانت عملية فلسطينية تامة، وتم تنفيذها من قبل الفلسطينيين أنفسهم”.

وخلال مراسم تشييع رضي موسوي المستشار الكبير بالحرس الثوري، قال سلامي: “حزب الله ورغم ارتباطه بمحور المقاومة هو يقرر بنفسه حسب مصالح الشعب الفلسطيني”.

وأمّ الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي المصلين اليوم الخميس في جنازة السيد رضي موسوي المستشار الكبير بالحرس الثوري الذي قتل في ما تقول إيران إنها ضربة جوية إسرائيلية في سوريا.

وذكر التلفزيون الرسمي أن خامنئي أشاد “بالنضال الدؤوب لهذا الشهيد ودعا أن يكون من أولياء الله”.

وسبق أن جرى نقل جثمانه جوا من سوريا إلى مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة في العراق قبل نقله إلى طهران.

وأحجم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق بشكل محدد على مقتل موسوي يوم الاثنين، لكنه قال إن الجيش يتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن البلاد.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول صعّدت جماعات متحالفة مع إيران من عملياتها ضد إسرائيل، فيما تهدد أخرى ومن بينها ميليشيات بالعراق المصالح الأمريكية.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تزايد نفوذ طهران منذ دعمت الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت شرارتها في سوريا عام 2011.