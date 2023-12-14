الخميس 1 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 14 ديسمبر 2023 |
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قائد الحرس الثوري: واشنطن خسرت.. ولم يبق الكثير لرؤية انهيار إسرائيل

منذ 38 دقيقة
الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني

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قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إنه لم يبق الكثير على انهيار إسرائيل، مضيفا أن النصر عليها سيكون قريبا.

وتابع سلامي أن واشنطن خسرت المعركة الأخلاقية عبر دعمها لإسرائيل وأنها ستخسر المعركة السياسية أيضا.

جاء ذلك في كلمة للواء سلامي في مؤتمر “10 الاف شهيد” في محافظة آذربايجان الشرقية (شمال غرب) اليوم الخميس.

وأكد سلامي أن اميركا بدورها خسرت الاخلاق ولا تدرك الى الان أنه لا يمكن تحقيق النصر عبر قتل البشر الابرياء.

وأضاف قائد الحرس الثوري: تدريجياً سيخسرون حتى المشهد السياسي، وإذا ما كانت بعض الشعوب قد تتخيل أن أميركا أرض احترام حقوق الانسان، فإن الجميع اكتشف الأفكار المتآكلة لأميركا وأنها لا تعرف سوى تعذيب وحصار الشعوب، والظلم في العالم ووقوفها بجانب الظالم.

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