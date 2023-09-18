قائد: القوات الأوكرانية تمكنت من اختراق الخطوط الروسية قرب باخموت

قال قائد القوات البرية الأوكرانية الاثنين إن القوات الأوكرانية تمكنت من اختراق الخطوط الروسية قرب مدينة باخموت المدمرة بعد استعادة قريتي أندرييفكا وكليشيفكا في شرق البلاد في الآونة الأخيرة.

وقال الجنرال أولكسندر سيرسكي عبر تطبيق تيليغرام “هاتان المنطقتان اللتان يعتقد للوهلة الأولى أنهما صغيرتان كانتا تمثلان عنصرين هامين في الخط الدفاعي للعدو الممتد من باخموت إلى هورليفكا” في إشارة إلى بلدة تبعد نحو 40 كيلومترا عن باخموت.

وأضاف “ونتيجة للعمليات الناجحة التي نفذتها قواتنا، تم اختراق الخط الدفاعي للعدو والذي حاول إغلاقه من خلال الزج بجميع قوات الاحتياطي المتاحة إلى ساحة المعركة”.

وقال سيرسكي إن القوات الروسية لا تزال تحاول استعادة المواقع التي فقدتها في قطاع باخموت وإن المنطقة تشهد قتالا عنيفا. ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.