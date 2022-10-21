قائد القوات البحرية المصرية: نقف على الحياد بين موسكو وكييف

أكد قائد القوات البحرية المصرية أشرف إبراهيم عطوة، أن بلاده تقف على الحياد في الأزمة الأوكرانية، وتدعو إلى تغليب الحلول ‏الدبلوماسية والتسوية السياسية للأزمة‎.‎

وفي حوار مع “القاهرة 24” لمناسبة عيد القوات البحرية قال عطوة إن مصر “منذ اليوم الأول للحرب الروسية الأوكرانية، دعت إلى ‏تغليب الحلول الدبلوماسية والتسوية السياسية للأزمة، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على الصعيد العالمي‎”.‎

وأضاف أن “كل الخطوات التي انتهجتها مصر تجاه الأزمة تشير إلى أن الدبلوماسية المصرية لا تقف أمام أي من طرفي الصراع، ‏فهي على الحياد”، وأشار إلى أن “الدليل على ذلك هو نفي هيئة قناة السويس إمكانية أن يُغلق ممر القناة أمام أي سفن‎”.‎

وأوضح أن “القوانين الملاحية البحرية لا تخضع للتقلبات السياسية والحروب‎”.‎

وقال عطوة إن العالم في الوقت الحالي يواجه تداعيات الأزمة التي “تتمثل في مشكلة اقتصادية على مستوى العالم أجمع، فالعالم يعانى ‏من مشكلة نقص الوقود والحبوب الاستراتيجية”، وأضاف أن بلاده فعّلت “عملية الترشيد فى استخدام السلع الاستراتيجية والترشيد في ‏استهلاك الطاقة، كرد فعل طبيعي تجاه تلك الأزمة‎”.‎