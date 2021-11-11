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قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس الثوري يهدد بـ"تدمير" إسرائيل

11 - نوفمبر - 2021
عناصر من الحرس الثوري - أرشيفية

عناصر من الحرس الثوري - أرشيفية

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قال قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس الثوري إنه سيتم تدمير إسرائيل في حال شنت أي عدوان على إيران

وأضاف قائد قوة الجو فضاء للحرس الثوري، عنيد حاجي زاده: “لا حاجة للحديث عن قدراتنا، العدو يعرفها ولذلك يطالب التفاوض حول قدراتنا الصاروخية و يسعى للحد من قدرات مسيراتنا.. حاولوا لسنوات منعنا من خلال الحظر العسكري و منعنا من شراء الأسلحة و لم يحققوا اي نتيجة”، منوها بأن “المسيرات الإيرانية شوكة في عيون الاعداء!”.

وتابع قائلا: “إن السلطات الإسرائيلية تعلم أن بامكانها بدء المواجهة لكنها لن تكون من “ينهيها و النهاية ستكون بيدنا.. سوف يتم تدميرهم لو اعطونا الذريعة اللازمة.. الحكومة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن فرص بقائها و تعقد ندوات لمناقشة مخاوفها بهذا الخصوص هي إسرائيل.. و من يفكر بالتهديدات الوجودية محكوم بالزوال و لا يستطيع الحديث عن بلدان اخرى و تهديدها، هذه التهديدات لها مصارف داخلية في إسرائيل”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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