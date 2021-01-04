قائد بالحرس الثوري يكشف دور سليماني في دعم ميليشيا حزب الله اللبناني

بذل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ، الذي قتل في غارة أمريكية ببغداد جهودا كبيرة في دعم وتمويل الميليشيات التابعة للحرس في المنطقة خاصة ميليشيا حزب الله .

قال نائب قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد حجازي، مساء الأحد، ”لدى حزب الله اللبناني صواريخ أكثر مما يتخيل الإسرائيليون، وجاء ذلك بسبب الجهود التي بذلها قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني“ الذي اغتالته الولايات المتحدة مطلع العام الماضي بالعاصمة بغداد بطائرة مسيرة.

وقال العميد حجازي في مقابلة تلفزيونية،إن هناك ضربات وهجمات إسرائيلية ضد قوات إيرانية بسوريا، لكنه اعتبر في الوقت ذاته أن ”معظم المزاعم الإسرائيلية عن مهاجمة القوات الإيرانية كاذبة“.

وأضاف ”هناك هجمات، لكن الصهاينة يقولون إن القوات الإيرانية تتمركز في سوريا، بينما إيران لم يكن لها قط قوة أو وحدة متمركزة في سوريا، ومعظم القوات كانت هناك كمستشارين، وليس لإيران قاعدة أو ثكنة في سوريا“.

وأردف العميد حجازي ”إنهم يعلمون جيداً أنهم إذا استهدفوا قوة من إيران فإنهم بالتأكيد سيواجهون الرد، وفي بعض الأحيان هاجموا شاحنات أو قواعد للجيش السوري وقالوا إن إيران تستخدمها، لكنهم (إسرائيل) تلقوا أيضًا رداً على هذه الهجمات“.

وأشار العميد حجازي الذي كان سابقاً يمسك ملف العراق داخل فيلق القدس، إن ”أي شيء يهدد العراق فهو يشكل خطرا على إيران، وأمن العراق بالنسبة لنا خط أحمر، وإذا حدث أي شيء في هذا البلد فسنكون جميعاً في ورطة كبيرة“.

وعن وجود فتور بالعلاقة بين الرئيس السوري بشار الأسد وفيلق القدس عقب اغتيال قائده السابق قاسم سليماني، نفى العميد محمد حجازي، وجود أي فتور في العلاقات بين الجانبين، مؤكداً أن ”العلاقات نفسها قائمة الآن بين إيران وسوريا، ورغم الدعاية الإعلامية، لم تتضاءل أي من العلاقات“.

وبشأن حصول لقاء بين بشار الأسد وخليفة سليماني الجنرال إسماعيل قاآني الذي أصبح قائداً لفيلق القدس في العام الماضي، قال حجازي ”نعم حصل اللقاء بين الأسد والجنرال قاآني“، من دون تقديم تفاصيل عن تاريخ اللقاء وكذلك مكانه.