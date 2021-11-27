السبت 22 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 27 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قائد بحري إيراني: يمكننا اليوم القيام بأي مهمة بحرية في المياه البعيدة

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2021 6:00 مساءً

زورق إيراني

A A A
طباعة المقال

أكد قائد أسطول الجنوب للقوة البحرية الإيرانية، الادميرال آريا شفقت رودسري، بأنه لا توجد اليوم أمام البحرية الإيرانية أي مهمة بحرية بعيدة غير ممكنة.

وقال شفقت رودسري، إننا نرصد أي تحرك لحظة بلحظة، وإن التدابير اللازمة مدرجة باستمرار في جدول الأعمال لهذا الغرض.

وتابع قائد اسطول الجنوب للقوة البحرية للجيش الايراني، قائلا: “إن سعة ونطاق عملنا الاستخباراتي في مياه الجنوب والمياه الحرة والدولية يبلغ أكثر من ضعفي مساحة بلادنا”.

ولفت إلى أن القوات الإيرانية استخدمت خلال المناورات الأخيرة منظومات جديدة للحرب الالكترونية والطائرات المسيرة.

وأعلن بأنه سيتم في غضون الأيام القادمة افتتاح مصنع للإبداعات البحرية في بوشهر بجنوب البلاد، “وجدول الأعمال يتضمن ضم معدات وسفن حربية قاذفة للصواريخ للقوة البحرية حتى نهاية العام (العام الايراني ينتهي في 20 مارس 2022)”.

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش السوداني
    مقتل 6 عناصر من القوات السودانية بينهم ضابطان بهجوم للجيش الإثيوبي
    الخارجية السعودية
    السعودية ترحب بإجراءات أستراليا ضد حزب الله.. “تعزز الأمن والسلم”
    نيد برايس
    واشنطن تدين “القمع العنيف” ضد المحتجين السلميين في أصفهان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يشتعل ويسجل مستوى قياسياً
    السمسم
    علاج السبب الجذري لشيب الشعر متواجد في منازلكم
    رياض سلامة
    تصريحات “مثيرة” لرياض سلامة.. هل ستسترد الليرة اللبنانية توازنها؟