قائد بحري إيراني: يمكننا اليوم القيام بأي مهمة بحرية في المياه البعيدة

أكد قائد أسطول الجنوب للقوة البحرية الإيرانية، الادميرال آريا شفقت رودسري، بأنه لا توجد اليوم أمام البحرية الإيرانية أي مهمة بحرية بعيدة غير ممكنة.

وقال شفقت رودسري، إننا نرصد أي تحرك لحظة بلحظة، وإن التدابير اللازمة مدرجة باستمرار في جدول الأعمال لهذا الغرض.

وتابع قائد اسطول الجنوب للقوة البحرية للجيش الايراني، قائلا: “إن سعة ونطاق عملنا الاستخباراتي في مياه الجنوب والمياه الحرة والدولية يبلغ أكثر من ضعفي مساحة بلادنا”.

ولفت إلى أن القوات الإيرانية استخدمت خلال المناورات الأخيرة منظومات جديدة للحرب الالكترونية والطائرات المسيرة.

وأعلن بأنه سيتم في غضون الأيام القادمة افتتاح مصنع للإبداعات البحرية في بوشهر بجنوب البلاد، “وجدول الأعمال يتضمن ضم معدات وسفن حربية قاذفة للصواريخ للقوة البحرية حتى نهاية العام (العام الايراني ينتهي في 20 مارس 2022)”.