قائد شرطة العاصمة يعطي "الضوء الأخضر" لاستمرار المظاهرات الداعمة لفلسطين في لندن

رغم مطالبات وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان بحظر المظاهرات التي تدعم فلسطين، أعطى قائد شرطة العاصمة الضوء الأخضر لاستمرار المظاهرات في لندن يوم السبت المقبل ويؤكد: “ليس هناك أي قانون يعطي الشرطة الحق بمنع المسيرة المؤيدة لفلسطين”.

وكانت قد حثت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان في وقت سابق، الشرطة على استخدام إجراءات صارمة لوقف مظاهر الاحتفال، ولكن يبدو أن هذا الإجراء لم يثن الجالية العربية والفلسطينية ويهود مؤيدين للقضية الفلسطينية، من الحضور بقوة.

وأصدرت الداخلية البريطانية بيانا صحفيا، صرحت فيه برفرمان، أنه “لا يمكن أن يكون هناك أي تسامح مع معاداة السامية”.

وتابعت “من المؤسف أننا شهدنا في السنوات الأخيرة كيف يتم استخدام أحداث في الشرق الأوسط كذريعة لإثارة الكراهية ضد المجتمعات اليهودية البريطانية”، مؤكدة أنه “لا مكان للمظاهرات أو المواكب أو التلويح بالأعلام التي تمجد الإرهاب أو تضايق الجالية اليهودية”، وفق تعبيرها.

وكتبت الوزيرة إلى رؤساء شرطة إنجلترا وويلز تحثهم على تكثيف الدوريات، واستخدام كل السلطات المتاحة لمنع الفوضى في المجتمع، وحثتهم على استخدام إجراءات صارمة لوقف مظاهر الاحتفال في شوارع المملكة.