قائد شرطة اليابان يستقيل على خلفية اغتيال شينزو آبي

أعلن قائد الشرطة الوطنية في اليابان إيتارو ناكامورا، الخميس، أنه قدم استقالته بعد اعترافه بالفشل في حماية رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي اغتيل في الـ8 من تموز/ يوليو خلال تجمع انتخابي،وفق ما ذكرتصحيفة نيكي اليابانية.

وقال ناكامورا في مؤتمر صحافي ”قررنا إعادة تنظيم فريقنا والبدء من جديد في ما يتعلق بمهماتنا الأمنية ولهذا السبب قدمت استقالتي“.

وسبق أن عبر ناكامورا عن أسفه لفشل الشرطة في حماية آبي أثناء مشاركته في حملة انتخابية في الثامن من يوليو تموز، وأقر بوجود بعض أوجه القصور في خطة حماية آبي.

وقُتل آبي البالغ من العمر 67 عاما بالرصاص يوم الجمعة الماضي أثناء إلقاء خطاب في حملة انتخابية في نارا جنوبي اليابان.

وعرّفت الشرطة عن المشتبه به في عملية القتل الذي أوقف في مسرح الجريمة، بأنه تيتسويا ياماغامي (41 عاما) وكان عنصرًا سابقًا في سلاح البحرية الياباني.

وأفادت مصادر مطلعة على التحقيقات الإعلام المحلي بأن ياماغامي شاهد مقاطع مصوّرة على “يوتيوب” تعلّم من خلالها صناعة أسلحة نارية في المنزل مثل ذاك الذي استخدم في الهجوم.

وأكد المشتبه به أنه استهدف آبي بشكل متعمّد لاعتقاده أنه ينتمي إلى منظمة لم يُعلن عن اسمها رسميا بعد.

وذكرت تقارير إعلامية يابانية أنه يحمّل المجموعة التي وصفت بأنها منظمة دينية، مسؤولية الصعوبات المالية التي تواجهها عائلته نظرا إلى أن والدته قدّمت تبرّعات كبيرة لها.