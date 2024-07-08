قائد عسكري إسرائيلي يحذر من إضعاف السلطة بالضفة الغربية!

اعتبر قائد القيادة المركزية المنتهية ولايته في جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال يهودا فوكس أن “قدرة الجيش على الدفاع عن إسرائيل وسكانها مرتبطة بوجود سلطة فلسطينية قوية وقادرة على العمل ولديها أجهزة أمنية فعالة”.

وحذر القائد العسكري الإسرائيلي من إضعاف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن ما يحدث الآن فيها من أعمال تستهدف الفلسطينيين يشكل خطرا على بقاء إسرائيل.

وانتقد فوكس المستوى السياسي الذي اختار إضعاف السلطة الفلسطينية، قائلا إن “قدرة القيادة المركزية على القيام بمهامها تعتمد أيضا على وجود سلطة فلسطينية فاعلة وقوية، مع آليات أمنية فعالة تحافظ على القانون والنظام”.

وأكد أن تقويض الواقع الأمني بشكل استباقي في هذه الساحة يعرّض أمن إسرائيل للخطر.

وقال القائد السابق لفرقة غزة في التصريحات التي جاءت على هامش حفل تقاعده إن “الجيش تلقى ضربة موجعة في 7 أكتوبر، وإن هذه الحرب تعلمنا درسا في التواضع، وعلينا أن نجهز أنفسنا دون توقف استعدادا للتهديدات المقبلة”.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة -بما فيها القدس الشرقية- ليخلّف إضافة إلى المعتقلين 570 شهيدا ونحو 5350 جريحا، وفق وزارة الصحة.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية -بدعم أميركي مطلق- على غزة عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.