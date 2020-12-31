قائد فيلق القدس يهدد ترامب بالقتل!

هدد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، خلال جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني، بالانتقام وقتل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك مع اقتراب ذكرى اغتيال قاسم سليماني.

كما هدد أيضا بقتل مسؤولين أميركيين آخرين، بمن فيهم وزيرا الخارجية والدفاع، ورئيس المخابرات المركزية الأميركية، يذكر أن قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قد قتل في ضربة أميركية مطلع 2020.

وقال قاآني، خلال الجلسة إنهم سينتقمون لقاسم سليماني رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل في هذا الخصوص، و أضاف أن “الهدف الرئيسي” من الانتقام لسليماني هو انسحاب القوات الأميركية من المنطقة.

يأتي ذلك فيما أوردت شبكة “سي إن إن” CNN الأميركية أن الرئيس ترامب يتوقع أن يعود إلى واشنطن اليوم الخميس، وأن يغيب عن حفل رأس السنة، وسط تصاعد التوتر مع إيران.

كما نقلت “سي إن إن” عن مسؤول عسكري أميركي بارز القول إن مستوى التهديد الحالي من إيران هو الأكثر إثارة للقلق منذ مقتل سليماني في يناير الماضي.

وذكرت “سي إن إن” أن مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” لا يزالون منقسمين بشأن الخطر الذي يشكله النظام الإيراني والمليشيات التي تتخذ من العراق مقرا لها.

وأمس الأربعاء، أرسلت واشنطن قاذفات من طراز “بي.52” ذات القدرات النووية إلى الشرق الأوسط “في أحدث استعراض للقوة” بهدف ردع طهران عن مهاجمة أي مصالح أو أشخاص أميركيين خلال الأيام المقبلة، بحسب مسؤولين في البنتاغون، وذلك بحسب “العربية”.