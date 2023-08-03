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قائد من "شبيحة" الأسد.. ألمانيا تحتجز سوريّاً للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 3 - أغسطس - 2023 7:56 مساءً
الشرطة الألمانية

الشرطة الألمانية

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قال ممثلو ادعاء (الخميس 3-8-2023) إن ألمانيا تحتجز مواطنا سوريا متهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عن طريق التعذيب والسخرة بين عامي 2012 و2015.

وضافوا أن المشتبه به، الذي ذُكر أن اسمه أحمد مع الحرف الأول من اسمه الثاني، كان قائدا فيما يسمى ميليشيا الشبيحة التي ساعدت حكومة الرئيس بشار الأسد في حملتها الدموية في أعقاب انتفاضة عام 2011.

وهناك مزاعم بأن حملة الترهيب التي شنتها الميليشيات التي ترعاها الدولة شملت اعتقالات تعسفية وابتزازا ونهبا وسخرة وتعذيبا.

وقال ممثلو الادعاء الألماني في بيان إن أحمد ضالع في عمليات ضرب مدنيين بشكل وحشي فضلا عن واقعتين في 2012 و2015 أجبر فيهما معتقلين على العمل تحت تهديد السلاح ودون ماء أو طعام.

ولعبت ألمانيا دورا رائدا في محاكمة مجرمي الحرب السوريين بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية التي تسمح للمحاكم بنظر قضايا الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أي مكان في العالم.

وفي فرانكفورت، يُحاكم طبيب سوري يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية تضمنت تعذيب معتقلين في مستشفيات عسكرية في سوريا، في أحدث قضية في البلاد في مزاعم التعذيب بدعم من الدولة في الصراع السوري.

    المصدر :
  • رويترز

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