قائد نيوكاسل لاسيلس سيخضع لجراحة لعلاج تمزق في الرباط الصليبي الأمامي

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (اليوم الأحد 31 مارس/آذار 2024) أن قائده جمال لاسيلس سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي خلال الفوز 4-3 على وست هام يونايتد أمس السبت.

وخرج لاسيلس من الملعب في الدقيقة 17 بسبب إصابة في ركبته اليمنى وقال النادي إنه سيخضع لجراحة الأسبوع المقبل لينتهي موسمه فعليا.

وقال نيوكاسل في بيان “بعد رؤية استشاري متخصص، من المتوقع أن يخضع لجراحة الأسبوع المقبل وسيغيب لمدة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر”.

وكان نيوكاسل قد مدد عقد لاسيلس في وقت سابق هذا الشهر ليبقى المدافع (30 عاما) في النادي حتى 2025.