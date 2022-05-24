قائمة "تايم" لأكثر 100 شخصية مؤثرة لعام 2022

أعلنت مجلة “تايم” الأمريكية عن قائمتها لعام 2022 لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، والتي تضمنت رؤساء دول، وقادة سياسيين، وفنانين وروادا ومبدعين وأيقونات عالمية.

أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم 2022

وصنفت المجلة الأمريكية في قائمتها السنوية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من بين أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

وإلى جانب الرئيس الأوكراني، صنفت المجلة غريمه الروسي فلاديمير بوتين، الذي قالت المجلة عنه إنه “بالنسبة للجميع -من قادة العالم إلى الناس العاديين- كان جيدا بشكل خاص في هذا الأمر في تعليم 2022”.

كما ضمت الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي قالت المجلة إنه كان له تأثير عميق داخليا وعالميا منذ وصوله إلى السلطة أمينا عاما للحزب الشيوعي عام 2012، وهو ما تلاه سريعا توليه منصب الرئيس.

وذكرت المجلة الأمريكية أن أسهل طريقه لوصف تأثيره هي تحديد الأشياء التي أنجزها، من بينها إطلاق مبادرة الحزام والطريق، وشن حملة على الفساد، فضلًا عن تطبيق سياسة “صفر كوفيد” التي نجحت في تقليص انتشار المرض داخليا.

وقالت المجلة عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي ضمتها القائمة، إنها تنجز المهام بفاعلية وهدوء، لافتة إلى أهمية تلك المهارات.

مشيرة إلى أنها ساعدت في الحفاظ على قوة الرابطة العابرة للأطلسي خلال السنوات الصعبة عندما كانت وزيرة الدفاع في ألمانيا، وكان دعمها بمثابة عامل أساسي مع تعزيز حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.

وجاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بقائمة المجلة لأكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم، حيث قالت “تايم” إنه خلال أول 16 شهرا له بمنصبه فعل بالضبط ما قال إنه سيفعله إذا تم انتخابه.

كما ضمت المجلة الأمريكية في قائمتها رئيس كوريا الجنوبية الجديد، يون سوك يول، قائلة إنه مصر على مواجهة التحدي المتمثل في التوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية، والمخاوف من أن كوريا الشمالية ربما تستعد لاستئناف التجارب النووية.

وكان من بين الأسماء غير السياسية التي أوردتها المجلة الأمريكية ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة لعام 2022، الممثلة الأمريكية زوي كرافيتز، ومواطنتها سارة جيسيكا باركر وميلا كونيس.

أما في فئة المبدعين فجاءت عدة أسماء من بينها: المغنية الأمريكية زيندايا، وفي فئة العمالقة: تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل.

وعن فئة الأيقونات جاء الممثل الكندي المولود في بيروت كيانو ريفز، والمغنية وكاتبة الأغاني الإنجليزية أديل، والناشطة الحقوقية الأفغانية هدى خاموش.