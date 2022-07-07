قائمة طويلة من المرشحين.. اليكم موعد تعيين خليفة جونسون

لم تمر ساعات قليلة على إعلان رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون تقديم استقالته في وقت سابق الخميس الواقع في 7 تموز، من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين، حتى كشف العديد من نواب الحزب عن نيتهم ​​الترشح لخلافته.

ويعتزم أعضاء الحزب تعيين رئيس وزراء جديد في المملكة المتحدة بحلول أوائل شهر أيلول القادم، وذلك عندما يعود مسؤولو مجلس العموم من إجازتهم الصيفية، بحسب ما كشف مطلعون على الخطط لـ “العربية”.

منافسة داخلية

كما أفادوا بأن إعلان استقالة جونسون، خلق منافسة داخلية لانتخاب زعيم جديد للحزب، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”.

ومن المقرر أيضاً إجراء مسابقة على مرحلتين، في الأولى يقوم فيها النواب المحافظون بتقليص قائمة طويلة من المرشحين إلى اثنين فقط.

وسيتبع ذلك حملة بين أعضاء الحزب البالغ عددهم 100 ألف، لإقرار الزعيم التالي.

يشار إلى أن جونسون البالغ من العمر 58 عاماً، كان أعلن أنه سيتنحى بعد سلسلة من الاستقالات هذا الأسبوع من فريقه الحكومي احتجاجاً على قيادته، لكنه سيبقى في منصب رئيس الوزراء حتى انتخاب بديل له.