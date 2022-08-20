قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن

أكّدت السلطات الأمنية السورية، السبت، القبض على قاتل الطفلة “جوى استانبولي”.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الداخلية السورية بيانًا حول فقدان الطفلة، ليعثر على جثتها في مكب نفايات تل النصر في حمص، وقد تعرفت والدتها عليها من خلال ملابسها.

وقالت الداخلية إن سبب الوفاة ناتج عن النزف الحاد الناجم عن ضرب الرأس بآلة حادة، وملامح الوجه مشوهة بالكامل، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة.

وقبل أيام، اختفت الطفلة جوى استانبولي من أمام منزلها في حي المهاجرين في مدينة حمص وسط سوريا.

وشغل اختفاء الطفلة البالغة أربع سنوات مواقع التواصل الاجتماعي التي تفاعل مرتادوها مع نبأ اختفاء الفتاة.

وفُجِع السوريون الأحد مع إعلان أجهزة الأمن عن العثور على جوى استانبولي “مقتولة ومرمية في مكب نفايات تل النصر في حمص”.

الى ذلك، قالت وزارة الداخلية السورية: “من خلال التحقيقات الأولية ونتيجة الكشف الطبي، تبيّن أن الجثة تعود للطفلة جوى استانبولي، التي فقدت منذ تاريخ الثامن من آب الجاري، وقد تعرفت والدتها عليها من خلال ملابسها”.

واتضح أن “سبب الوفاة النزف الحاد الناجم عن ضرب الرأس بآلة حادة”، فيما قرر القاضي تسليم الجثة إلى ذويها مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتوقيف مرتكبيها.