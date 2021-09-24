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قاتل جورج فلويد يستأنف الحكم الصادر بحقه

24 - سبتمبر - 2021
جورج فلويد

جورج فلويد

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استأنف الشرطي الأمريكي السابق ديريك شوفين حكم السجن الذي صدر بحقه بتهمة قتل الأمريكي الأسود جورج فلويد عام 2020، وفقا لوثائق قضائية نشرت أمس الخميس.

واستأنف شوفين الذي حكم عليه في يونيو بأكثر من 22 عاما في السجن لقتله فلويد بالجثو على رقبته لما يقرب من 10 دقائق، الإدانة ليل الخميس الجمعة أمام محكمة مقاطعة مينيسوتا، في اليوم الأخير الذي كان قادرا فيه على القيام بذلك.

ويتهم شوفين الولاية بسلوك متحيز ويعدد مشكلات عدة مع هيئة المحلفين التي اختيرت للمحاكمة، من بين اعتراضات أخرى.

وقوبل قرار الهيئة في 20 أبريل بارتياح كبير في البلاد التي كانت تخشى عودة الاحتجاجات إذا خرج شوفين حرا إثر جلسات الاستماع.

وفي 25 مايو 2020 في مدينة مينيابوليس، أراد شوفين توقيف فلويد على خلفية الاشتباه في استعماله ورقة 20 دولارا مزيفة لشراء سجائر، فثبته مع ثلاثة من زملائه على الأرض بينما كان مقيد اليدين، قبل أن يجثو على رقبته.

ولم يتوقف الملف القضائي في مقتل فلويد عند محاكمة شوفين، إذ سيحاكم زملاؤه الثلاثة في مارس 2022 بتهمة “التواطؤ في القتل” في محكمة بمينيسوتا.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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